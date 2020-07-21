Раскрепощенная девушка устроила грязные танцы на Дворцовом мосту

21 Июль 2020 2020-07-21T18:24:04+03:00

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В Санкт-Петербурге раскрепощенная девушка устроила дикие танцы на Дворцовом мосту. Во вторник, 21 июля 2020 года, в социальной сети появилось видео, снятое явно ночью. На нем видно, как перед разведенной частью моста припаркованы машины, из них играем музыка, а рядом стоит жгучая брюнетка, обнажающая грудь.

- Стыдоба какая. Порнография, да и только. Притом в дешевом исполнении, - раскритиковали видео пользователи сети.

Девушка на видео также держала в руках дымовую шашку, чтобы окутывать себя белой пеленой. Рядом стояли люди, которые фотографировали эксгибиционисту. Окружившие девушку зрители кричали, улюлюкали и подбадривали ее, чтобы та еще больше обнажилась. Однако дальше задирания футболки танцовщица не пошла.

Что же это было за шоу, очевидцы уточнить не смогли. Чем закончилась стихийная вечеринка с оголением, также не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/791817" frameborder="0"></iframe> Девушка утроила танцы с обнаженной грудью на Дворцовом мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU