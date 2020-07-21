Раскрепощенная девушка устроила грязные танцы на Дворцовом мосту
В Санкт-Петербурге раскрепощенная девушка устроила дикие танцы на Дворцовом мосту. Во вторник, 21 июля 2020 года, в социальной сети появилось видео, снятое явно ночью. На нем видно, как перед разведенной частью моста припаркованы машины, из них играем музыка, а рядом стоит жгучая брюнетка, обнажающая грудь.
- Стыдоба какая. Порнография, да и только. Притом в дешевом исполнении, - раскритиковали видео пользователи сети.
Девушка на видео также держала в руках дымовую шашку, чтобы окутывать себя белой пеленой. Рядом стояли люди, которые фотографировали эксгибиционисту. Окружившие девушку зрители кричали, улюлюкали и подбадривали ее, чтобы та еще больше обнажилась. Однако дальше задирания футболки танцовщица не пошла.
Что же это было за шоу, очевидцы уточнить не смогли. Чем закончилась стихийная вечеринка с оголением, также не известно.
Девушка утроила танцы с обнаженной грудью на Дворцовом мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU