2020-07-21T18:36:05+03:00
Общество

Жесткие пробки сковали 21 июня улицы Санкт-Петербурга

Самые загруженные дороги наблюдаются на севере города
Лилия КОЗЛОВА
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Жесткие пробки сковали Петербург 21 июляЖесткие пробки сковали Петербург 21 июляФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером во вторник, 21 июля 2020 года, улицы Санкт-Петербурга сковали серьезные пробки. В среднем, на 18:30 часов загруженность дорог оценивается в 7 баллов. Однако на некоторых улицах машины стоят очень плотно.

- Неожиданно плотное движение в 18:20 часов на Коломяжском - Парашютной. Загруженность магистрали из центра — 8 баллов, что на 5 баллов выше обычного, - рассказали в сервисе «Яндекс».

Также восьмибалльные пробки образовались к шести часам вечера на Приморском проспекте из центра города.

Еще одна пробка длиной в 4,2 километра образовалась к 18:30 часам на Приморском шоссе, от Яхтенной улицы до торгового центра. Автомобилисты вынуждены стоять в заторе по 40 минут.

Рекордно длинной пробкой сегодня стал затор на внутренней стороне КАД. В 15:20 часов на трассе машины встали в вереницу протяженностью 14,1 километров от Горского шоссе до проспекта Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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