Тонущего мужчину спасли на Финском заливе

21 Июль 2020 2020-07-21T19:00:19+03:00

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В Санкт-Петербурге спасли мужчину, который тонул в Финском заливе. Днем во вторник, 21 июля 2020 года, в Красносельском районе начал уходить под воду человек. Очевидцы быстро заметили, что мужчина не может самостоятельно выплыть, поэтому позвали спасателей.

- Красносельский район, улица Адмирала Черокова, Финский Залив, силами Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга из воды извлечен мужчина, оказана первая помощь, - рассказали в МЧС Северной столицы.

После того, как мужчину доставили на берег, его передали в руки бригады скорой помощи. На данный момент медики оказывает пострадавшему помощь. Угрозы здоровью и жизни нет.

Спасатели не сообщают, как мужчина оказался в воде и почему начал тонуть.

Напомним, что накануне мужчина утонул в пруду во дворе дома 9 по улице Бутлерова. Его спасли прохожие, вытащили на берег. В врачи скорой смогли реанимировать человека, который был уже без признаков жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU