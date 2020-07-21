2020-07-21T19:16:40+03:00
Происшествия

Пьяная девушка на «Киа» устроила жесткое ДТП с пострадавшими в Ленобласти

«Автоледи» пробила ограждение и слетела в кювет, из-за чего машина опрокинулась [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Под Гатчиной пьяная девушка устроила жесткое ДТП. Фото: vk.com/dorinspbПод Гатчиной пьяная девушка устроила жесткое ДТП. Фото: vk.com/dorinspb
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Пьяная девушка, управлявшая «Киа», устроила ДТП и тем самым отправила своих пассажиров в больницу на трассе в Ленобласти. Иномарка сбила ограждение и вылетела в кювет, после чего перевернулась. Все произошло на 25-м километре автодороги «Стрельна-Кипень-Гатчина» на развязке с «Нарвой». Сама 27-летняя «героиня» отделалась испугом, а вот ее знакомым прилично досталось.

- В результате ДТП пострадали и направлены в больницу два пассажира – 18-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы и второй человек, его данные и состояние здоровья устанавливаются. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации «Дорожного инспектора» во «Вконтакте», водитель «Киа» надула в алкотестере 0.711 мг/л. Авария стала для нее повторным «подвигом», поэтому сотрудники полиции будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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