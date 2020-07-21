Белоснежное судно «Адмирал Владимирский» успели отремонтировать к параду ВМФ в Санкт-Петербурге

21 Июль 2020 2020-07-21T19:38:46+03:00

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На Кронштадтском морском заводе (КМЗ) вовремя закончили ремонт одного из самых заметных участников будущего парада ВМФ в Санкт-Петербурге. Белоснежное судно «Адмирал Владимирский» в июне только-только вернулось из масштабной океанографической экспедиции, которая длилась полгода и посвящалась 200-летнему юбилею открытия Антарктиды.

- Корабль поступил на завод для профилактического ремонта и сервисного обслуживания в прошлом месяце. Сейчас все работы завершены. Своим белоснежным корпусом исследовательское судно будет заметно выделяться среди остальных участников парада, - отмечают в пресс-службе КМЗ.

К слову, «Адмиралу Владимирскому» в 2020 году исполняется уже 45 лет. Корабль известен своими дальними морскими и океанскими переходами. Он выполняет разнообразные исследовательские задачи, необходимые флоту.

Добавим, что завод готовит к параду не одно судно, а целых 25 кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU