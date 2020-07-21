Белоснежное судно «Адмирал Владимирский» успели отремонтировать к параду ВМФ в Санкт-Петербурге
На Кронштадтском морском заводе (КМЗ) вовремя закончили ремонт одного из самых заметных участников будущего парада ВМФ в Санкт-Петербурге. Белоснежное судно «Адмирал Владимирский» в июне только-только вернулось из масштабной океанографической экспедиции, которая длилась полгода и посвящалась 200-летнему юбилею открытия Антарктиды.
- Корабль поступил на завод для профилактического ремонта и сервисного обслуживания в прошлом месяце. Сейчас все работы завершены. Своим белоснежным корпусом исследовательское судно будет заметно выделяться среди остальных участников парада, - отмечают в пресс-службе КМЗ.
К слову, «Адмиралу Владимирскому» в 2020 году исполняется уже 45 лет. Корабль известен своими дальними морскими и океанскими переходами. Он выполняет разнообразные исследовательские задачи, необходимые флоту.
Добавим, что завод готовит к параду не одно судно, а целых 25 кораблей.
ИСТОЧНИК KP.RU