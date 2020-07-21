2020-07-21T20:03:22+03:00
Происшествия

Южные районы Санкт-Петербурга затопило после ливня

Больше всего не повезло жителям Колпино, Пушкина и Павловска [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Колпино, Пушкин и Павловск прилично подтопило после ливня 21 июля. Фото: vk.com/kolpinoКолпино, Пушкин и Павловск прилично подтопило после ливня 21 июля. Фото: vk.com/kolpino
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Во вторник 21 июля в южные районы Санкт-Петербурга нагрянул сильнейший ливень. При этом в центре города даже лишней капли не было. А вот жители Колпино, Пушкина и Павловска прятались от непогоды как могли. Однако, судя по фотографиям и видеозаписям из соцсетей, скрыться от ливня не удавалось даже в подъезде и в квартире – у кого-то протекала крыша и стеклопакет.

Последствия непогоды ликвидировали 67 аварийных бригад. Фото: СОЦСЕТИ

Последствия непогоды ликвидировали 67 аварийных бригад. Фото: СОЦСЕТИ

Естественно, многие улицы превратились в «море». На помощь водителям бросились 67 аварийных бригад «Водоканала». При этом некоторые рабочие уже находились на потенциально опасных улицах до начала ливня – особенно на Парашютной на углу с Репищева.

Пассажиры общественного транспорта рисковали промочить ноги. Фото: vk.com/kolpinoask

Пассажиры общественного транспорта рисковали промочить ноги. Фото: vk.com/kolpinoask

- В районе Загородной улицы в Колпино зафиксировали 12,85 мм осадков за 20 минут (при этом система канализации города рассчитана из условия приема дождя с максимальной интенсивностью 7,2 мм за 20 минут), - подытожили водный апокалипсис в пресс-службе «Водоканала».

Подъезды жилых домов на юге Санкт-Петербурга тонут после сильнейшего ливня.Видео: vk.com/kolpinoask

ИСТОЧНИК KP.RU

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