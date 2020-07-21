Репетицию парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге перенесли на час-пик пятницы 24 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T21:09:33+03:00

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Власти Санкт-Петербурга поменяли дату генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ с 23 на 24 июля. В пятницу вечером автомобилистам придется поберечь свои нервы, поскольку разводка мостов и перекрытие многих улиц повлечет за собой пробки.

- Дневная разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов состоится 24 июля с 18:00 до 21:00. А в ночь на 25 и 27 июля плановую разводку переправ продлят до 06:00. Закрытие движения по мостам может начаться и за 15 минут до разводки, - спешат сообщить в Смольном.

Что касается перекрытия центральных дорог и набережных, то автомобилистам придется потерпеть с 17:00 до 22:00. Движение транспорта остановят:

- По Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Дворцового моста до Троицкого моста, Сенатской пл., Дворцовому проезду, Невскому пр. в направлении от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр., Университетской наб., Биржевой пл., Биржевому проезду вдоль д. 2 по Биржевой пл., 1-ой и Кадетской линиям от Университетской наб. до Большого пр. В.О., Мраморному пер., Дворцовому мосту.

- По наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Троицкого моста до наб. Кутузова, наб. Кутузова, Литейному пр. в направлении от Шпалерной ул. к Воскресенской наб., съезду с Воскресенской наб. на Литейный мост, съездам с Пироговской наб. на Литейный мост, Благовещенскому мосту, Троицкому мосту, Литейному мосту.

Добавим, что следить за торжественным парадом в честь Дня ВМФ можно с помощью нашей афиши на «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU