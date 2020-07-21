Праздник закрытия фонтанов-2020 в Петергофе не состоится из-за коронавируса

21 Июль 2020 2020-07-21T21:31:06+03:00

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Праздник закрытия фонтанов в Петергофе, который по традиции ежегодно проводится осенью, в этот раз не состоится из-за коронавируса. Руководство музея беспокоится о здоровье своих посетителей и не может допустить столпотворения в нелегкое время пандемии. Да и Смольный до сих пор не дал добро на проведение массовых мероприятий, не считая парадов к 75-летию Победы ВОВ и ко Дню ВМФ.

- Мы призываем всех гостей Петергофа внимательно отнестись к предложениям о продаже подозрительных билетов на «закрытие фонтанов». Остерегайтесь мошенников и проверяйте информацию на официальном сайте музея-заповедника, - передает пресс-служба Петергофа.

Напомним, последний праздник закрытия фонтанов посвятили российской императрице Екатерине II. Организаторы устроили высокотехнологичный мультимедийный спектакль, который посетили десятки тысяч горожан и туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU