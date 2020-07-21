2020-07-21T21:51:49+03:00
Общество

Маленький мальчик с ножом-бабочкой напугал жителей Приморского района

По словам очевидца, ребенок играл на детской площадкой со сверстниками
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ребенка с ножом-бабочкой заметили в Приморском районе. Фото: vk.com/sosedi_kvartalaРебенка с ножом-бабочкой заметили в Приморском районе. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
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Жительница Приморского района ужаснулась от маленького мальчика, который играл с ножом-бабочкой на детской площадке. Ребенка с холодным оружием заметили во дворе дома №23 на Планерной улице. Молодая мама, ставшая очевидцем опасных игр, поспешила рассказать обо всем в группе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте». По ее словам, нож настоящий.

- Сегодня были с ребенком на детской площадке и увидели мальчика лет 10 с ножом-бабочкой в руках. Нож металлический, настоящий. Он вертел его в руках, стучал о карусель. Родителей рядом не заметила. Возможно, они увидят свое дитя и расскажут, как это может быть опасно, - пишет женщина в соцсети.

В комментариях некоторые горожане предположили, что нож хоть и настоящий, но абсолютно тупой и якобы предназначается «для моторики рук». Другие же подписчики группы надеются, что у ребенка кто-нибудь отобрал оружие от греха подальше.

Родители переживают, что игры мальчика закончатся трагедией. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Родители переживают, что игры мальчика закончатся трагедией. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU

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