2020-07-21T23:44:36+03:00
Общество

Собака спасла петербурженку от извращенца, пристававшего к ней в лифте

Женщина была пьяной и не смогла бы отвязаться от мужчины, если бы не четвероногий друг
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Собака спасла подвыпившую жительницу Санкт-Петербурга от настойчивого ловеласа.Собака спасла подвыпившую жительницу Санкт-Петербурга от настойчивого ловеласа.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербурженке с собакой удалось избежать нежелательной интимной близости с извращенцем, который начал приставать к ней в лифте. Ночью она вошла в свой подъезд дома на проспекте Героев, как вдруг к ней начал настойчиво «подкатывать» неизвестный мужчина кавказской внешности. В лифте он уже напрямую говорил о сексе и не желал слышать отказа. Выручил только верный пес, который встретил хозяйку в своей квартире и был не рад подозрительному гостю.

- Мужчина увидел собаку и поспешил уйти. Однако женщина все равно попросила зафиксировать факт домогательств и найти незнакомца. Она признает, что была пьяна и в какой-то момент все же позвала его к себе домой, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Протрезвев, женщина поняла, какую глупость могла совершить, и пошла в полицию. У сотрудников МВД уже есть подробная ориентировка на ловеласа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Собака спасла петербурженку от извращенца, пристававшего к ней в лифте
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