2020-07-22T00:01:58+03:00
Дом. Семья

Кабанов, дружно форсирующих Неву, заметили в Ленобласти

Два кабана бок о бок переплыли реку и попались на глаза [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Кабаны дружно форсировали Неву в Ленобласти. Фото: vk.com/ladoganewsКабаны дружно форсировали Неву в Ленобласти. Фото: vk.com/ladoganews
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Житель Кировского района Ленинградской области заметил в Неве двух кабанов, которые рискнули перебраться с одного берега на другой. Дикие свинки бок о бок плыли по воде в достаточно быстром темпе. Мужчина, ставший очевидцем дружного дуэта, снял путешествие животных на видео. К счастью, для кабанов все закончилось благополучно – они без проблем добрались до леса. Автор видео даже придумал шутку по этому поводу.

- Плывут два кабана через Неву из Кировска обратно в лес и один другому говорит: «Я же говорил, что нам без паспорта не продадут», - написал мужчина в группе «Газета «Ладога» Кировский район ЛО» во «Вконтакте».

Отметим, что увидеть кабанов в Ленобласти уже давно не редкость. К примеру, ранее стадо диких свиней вышло на лед к рыбакам, которые вынужденно отдали весь улов голодным и хрюкающим животным.

Кабанов, дружно плывущих через Неву, сняли на видео.Видео: vk.com/ladoganews

ИСТОЧНИК KP.RU

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