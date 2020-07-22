Двое рабочих погибли от удара тока в промзоне в Буграх
Двоих рабочих убило ударом тока в промышленной зоне в поселке Бугры, что в Ленобласти. Их смерть тут же стала уголовным делом по статье за нарушение правил безопасности при строительных работах.
По данным следствия, трое мужчин перекатывали с место на место высокие строительные леса, чтобы обшить местный ангар, но задели провода линии электропередачи. Всех ударило током, но только одному удалось выжить. Сейчас его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
- На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и криминалисты. В настоящее время проводятся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.
Добавим, что виновнику трагедии грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU