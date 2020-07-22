Двое рабочих погибли от удара тока в промзоне в Буграх

22 Июль 2020 2020-07-22T00:18:15+03:00

В Буграх двух рабочих убило ударом тока при перевозке строительных лесов. Фото: Следком РФ по Ленобласти

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Двоих рабочих убило ударом тока в промышленной зоне в поселке Бугры, что в Ленобласти. Их смерть тут же стала уголовным делом по статье за нарушение правил безопасности при строительных работах.

По данным следствия, трое мужчин перекатывали с место на место высокие строительные леса, чтобы обшить местный ангар, но задели провода линии электропередачи. Всех ударило током, но только одному удалось выжить. Сейчас его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

- На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и криминалисты. В настоящее время проводятся действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что виновнику трагедии грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU