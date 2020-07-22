2020-07-22T01:24:43+03:00
Происшествия

Частный дом с мансардой полыхает на Поклонногорской улице

Местные жители в соцсетях сообщают о взрыве, но спасатели МЧС это не подтверждают [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Частный дом загорелся на Поклонногорской улице. Фото: vk.com/spb_todayЧастный дом загорелся на Поклонногорской улице. Фото: vk.com/spb_today
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Пожар в частном доме №37 на Поклонногорской улице, находящемся у путепровода, разбудил всю округу в ночь с 21 на 22 июля. В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» тут же появились многочисленные фотографии и видео с места происшествия. Очевидцы пишут о том, что слышали взрыв, но спасатели МЧС, которые оперативно прибыли к дому, эти слухи не подтверждают.

Информация о проживающих в доме пока что уточняется. Фото: vk.com/spb_today

Информация о проживающих в доме пока что уточняется. Фото: vk.com/spb_today

- В одноэтажном частном доме с мансардой, размерами 6 на 12 метров, загорелась по всей площади крыша и первый этаж на 30 квадратных метрах. На месте присутствуют 4 единицы техники и 20 спасателей из личного состава, - поспешили уведомить в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт Петербургу.

Информация о проживающих в пылающем доме в данный момент уточняется. Очевидцы рассказывают, что на месте дежурят медики скорой помощи, однако пострадавших пока никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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