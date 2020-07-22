Собака откопала скелет человека во дворе дома в поселке Лужки

22 Июль 2020 2020-07-22T02:00:58+03:00

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Собака откопала скелетированные останки неизвестного человека во дворе частного дома, который находится на Поселковой улице в Лужках. Участок принадлежит 29-летней женщине. Ничто не предвещало беды в обычный летний день, как вдруг пес принес хозяйке подозрительную кость. Женщина пошла к месту раскопок и ужаснулась – на глубине около 70 сантиметров лежал скелет неизвестного человека.

- Рядом с останками находились фрагменты веревки из синтетического материала. И скелет и улику изъяли с места и отправили на экспертизу в морг города Выборга, - прокомментировал страшную находку «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Теперь следователи считают, что человек умер насильственным путем. Убийцу будут искать. По факту экспертизы возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы. О поле жертвы не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU