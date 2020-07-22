2020-07-22T02:00:58+03:00
Происшествия

Собака откопала скелет человека во дворе дома в поселке Лужки

Следователи считают, что смерть была насильственной и возбудили уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Лужках собака откопала скелет человека, которого, предположительно, кто-то задушил.В Лужках собака откопала скелет человека, которого, предположительно, кто-то задушил.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Собака откопала скелетированные останки неизвестного человека во дворе частного дома, который находится на Поселковой улице в Лужках. Участок принадлежит 29-летней женщине. Ничто не предвещало беды в обычный летний день, как вдруг пес принес хозяйке подозрительную кость. Женщина пошла к месту раскопок и ужаснулась – на глубине около 70 сантиметров лежал скелет неизвестного человека.

- Рядом с останками находились фрагменты веревки из синтетического материала. И скелет и улику изъяли с места и отправили на экспертизу в морг города Выборга, - прокомментировал страшную находку «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Теперь следователи считают, что человек умер насильственным путем. Убийцу будут искать. По факту экспертизы возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы. О поле жертвы не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Собака откопала скелет человека во дворе дома в поселке Лужки
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