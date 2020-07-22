2020-07-22T07:56:02+03:00
Происшествия

В МЧС рассказали о последствиях мощного пожара на Поклонногорской улице

В ночь на среду здесь полыхал частный дом [видео]
Петр КИБЕР
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На Поклонногорской улице четыре часа тушили частный дом. Фото: vk.com/spb_todayНа Поклонногорской улице четыре часа тушили частный дом. Фото: vk.com/spb_today
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Мощный пожар произошел в ночь на среду, 22 июля в Приморском районе Санкт-Петербурга. На Поклонногорской улице, рядом с эстакадой развязки, горел частный дом с мансардой. Первыми возгорание заметили жители соседних домов. Они сняли впечатляющие кадры ЧП и они же вызвали пожарных.

- Перед пожаром был большой взрыв. Горит дом у путепровода, - написали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы произошедшего.

Вскоре на место примчались несколько экипажей МЧС. По прибытии оказалось, что полыхает частный дом с мансардой. Площадь возгорания, по официальным данным, составила около 20 квадратных метров, однако огонь был хорошо виден издалека.

Бороться с пламенем пришлось почти четыре часа, однако, по сведениям МЧС, обошлось без пострадавших и погибших.

- Сообщение о возгорании поступило в 00:17. Задействовано 4 единицы техники и 16 человек личного состава. В 04:03 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Мощный пожар на Поклонногорской улице в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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