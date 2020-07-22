В МЧС рассказали о последствиях мощного пожара на Поклонногорской улице
Мощный пожар произошел в ночь на среду, 22 июля в Приморском районе Санкт-Петербурга. На Поклонногорской улице, рядом с эстакадой развязки, горел частный дом с мансардой. Первыми возгорание заметили жители соседних домов. Они сняли впечатляющие кадры ЧП и они же вызвали пожарных.
- Перед пожаром был большой взрыв. Горит дом у путепровода, - написали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы произошедшего.
Вскоре на место примчались несколько экипажей МЧС. По прибытии оказалось, что полыхает частный дом с мансардой. Площадь возгорания, по официальным данным, составила около 20 квадратных метров, однако огонь был хорошо виден издалека.
Бороться с пламенем пришлось почти четыре часа, однако, по сведениям МЧС, обошлось без пострадавших и погибших.
- Сообщение о возгорании поступило в 00:17. Задействовано 4 единицы техники и 16 человек личного состава. В 04:03 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Мощный пожар на Поклонногорской улице в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU