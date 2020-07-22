Сильный ветер, ливни и грозы ждут в Санкт-Петербурге 22 июля

22 Июль 2020 2020-07-22T08:16:03+03:00

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Резкое ухудшение погоды ждет жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области начиная с 22 июля. В регионы придут дожди, грозы, сильный ветер и чувствительное падение температуры. Виноват в этом очередной циклон. Впрочем, уже к выходным вновь должно стать тепло.

- 22 июля ожидаются кратковременные дожди. Местами ливни и грозы. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

По Ленинградской области прогноз практически такой же, лишь перепады температуры чуть больше – от 16 до 21 градуса. И под удар непогоды попадут в основном восточные районы.

В МЧС, основываясь на словах синоптиков, советуют петербуржцам и жителям области лишний раз не выходить на улицу, закрыть в непогоду все окна и двери, убрать вещи со дворов домов и балконов квартир, а машину поставить на открытое место.

На 8:00 в Петербурге +17,7 градуса, с умеренным ветром и влажностью 82%.

ИСТОЧНИК KP.RU