2020-07-22T08:49:29+03:00
Происшествия

Угонщика «Лады» поймали в кустах малины в Мурино

Мужчина долго бегал от гаишников по огородам, но в итоге попался [видео]
Петр КИБЕР
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Угонщик врезался в забор частного дома в Мурино. Фото: vk.com/dorinspbУгонщик врезался в забор частного дома в Мурино. Фото: vk.com/dorinspb
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Гоняться по огородам за угонщиком «Лады» пришлось петербургским полицейским. Сначала инспектора ДСП пытались остановить серебристую «пятнадцатую» на дороге, но водитель начал уходить от преследования и заехал в частный сектор в Мурино.

- 22 июля около 3:15,у дома 69 по пр. Руставели, водитель ВАЗ-2115 не остановился по требованию инспекторов, началась погоня, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ДПС ОГИБДД по Калининскому района Санкт-Петербурга.

В результате преследования «Ладу» загнали на Центральную улицу в Мурино, где машина влетела в забор. Однако водитель решил не сдаваться «без боя» и побежал от полицейских по огородам, но в итоге был пойман в кустах малины.

Позднее оказалось, что машину с детским креслом в салоне угнали днем ранее с проспекта Энергетиков. Сам угонщик, оказавшийся 24-летним гражданином Армении, заявил, что увел чужое авто просто для того, чтобы добраться до дома. Сейчас он задержан.

Угонщика поймали в кустах малины. Фото: vk.com/dorinspb

Угонщика поймали в кустах малины. Фото: vk.com/dorinspb

В Мурино угонщик "Лады" врезался в забор.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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