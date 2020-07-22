Угонщика «Лады» поймали в кустах малины в Мурино
Гоняться по огородам за угонщиком «Лады» пришлось петербургским полицейским. Сначала инспектора ДСП пытались остановить серебристую «пятнадцатую» на дороге, но водитель начал уходить от преследования и заехал в частный сектор в Мурино.
- 22 июля около 3:15,у дома 69 по пр. Руставели, водитель ВАЗ-2115 не остановился по требованию инспекторов, началась погоня, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ДПС ОГИБДД по Калининскому района Санкт-Петербурга.
В результате преследования «Ладу» загнали на Центральную улицу в Мурино, где машина влетела в забор. Однако водитель решил не сдаваться «без боя» и побежал от полицейских по огородам, но в итоге был пойман в кустах малины.
Позднее оказалось, что машину с детским креслом в салоне угнали днем ранее с проспекта Энергетиков. Сам угонщик, оказавшийся 24-летним гражданином Армении, заявил, что увел чужое авто просто для того, чтобы добраться до дома. Сейчас он задержан.
Угонщика поймали в кустах малины. Фото: vk.com/dorinspb
В Мурино угонщик "Лады" врезался в забор.Видео: vk.com/dorinspb
ИСТОЧНИК KP.RU