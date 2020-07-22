22 Июль 2020 2020-07-22T10:11:34+03:00

Почти 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге продолжается успешная борьба с эпидемией. С каждым днем в городе выявляется все меньше зараженных. При этом тестирование идет полным ходом. Так, по данным Смольного от среды, 22 июля 2020 года, за последние сутки обследование прошли почти 15 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14962 человека, - рассказали в администрации города.

Ситуация с пандемией постепенно сходит на нет. На данный момент под медицинским наблюдением находится 2016 человек. Из них 185 - в обсерваторе, 1435 - на самоизоляции, 396 - после контакта с зараженными.

Также обработано 272 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 76 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU