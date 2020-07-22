2020-07-22T10:18:12+03:00
Общество

На улице Бабушкина со стрельбой отбирали гулявшего енота

Хозяйка животного отбилась от хулигана и вызвала полицию
Петр КИБЕР
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Петербуржец со стрельбой хотел отобрать енота, гулявшего на поводке.Петербуржец со стрельбой хотел отобрать енота, гулявшего на поводке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Енота, гулявшего на поводке с хозяйкой, прямо на улице попытался отобрать агрессивный житель Санкт-Петербурга. Мужчина, вооруженный пистолетом, даже сделал выстрел, чтобы напугать женщину, но так и не смог «добыть зверя».

- Вечером 21 июля во дворе дома 113 по улице Бабушкина 44-летний мужчина остановил проходящую мимо женщину 46 лет и попытался выхватить из ее рук поводок с домашним животным (енотом). Затем он достал свой травматический пистолет и произвел выстрел вверх, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После звонка в полицию о стрельбе, стражи порядка примчались на место и быстро нашли хулигана. Его геройство объяснялось изрядной дозой выпитого алкоголя.

Позднее, уже в отделении, мужчина протрезвел. На него составили административный протокол за мелкое «шалости» и завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Любителю енотов грозит крупный штраф, принудительные работы или тюрьма сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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