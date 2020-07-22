Пять машин сгорели в ночь на 21 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводят проверку в связи с массовым возгоранием автомобилей. В ночь на вторник, 21 июля 2020 года, сгорели сразу пять машин. Причем три сгорели в Выборге, а две во Фрунзенском районе.
- В Выборге сгорели машины: BMW у дома 11 по Ленинградскому шоссе, один Mercedes у дома 21 по Рубежной улице, второй - у дома 4 по Спортивной улице, - рассказали в главном управлении по МВД Петербурга и Ленобласти.
Точно установлено, что в случае с первым автомобилем был поджог. Неизвестный мужчина облил машину какой-то жидкость, поджог ее и сбежал.
Следующее ЧП произошло во Фрунзенском районе Петербурга. Там у дома 20 по Малой Балканской улице сгорели Mercedes и Toyota.
По двум случаям уже были возбуждены уголовные дела. В отношении других возгораний пока что проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU