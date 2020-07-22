2020-07-22T11:18:35+03:00
Общество

«Подорожник» в новом дизайне выпустят ко Дню ВМФ

На проездном появятся изображения боевых кораблей, защищавших Ленинград в годы войны
Петр КИБЕР
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В День ВМФ в продажу поступит "Подорожник" в честь Дня ВМФ. Фото: "Организатор перевозок".В День ВМФ в продажу поступит "Подорожник" в честь Дня ВМФ. Фото: "Организатор перевозок".
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Специально ко Дню ВМФ в Петербурге выпустят проездной «Подорожник» в новом, тематическом дизайне. На нем будут изображены корабли, державшие оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

- На электронных проездных билетах изображены боевые корабли защищавшие Ленинград в годы войны - краснознаменный крейсер «Киров» и лидер эсминцев «Ленинград», - сообщает пресс-служба госучреждения «Организатор перевозок».

Надо отметить, что это первый раз, когда «Подорожник» переодевают в военно-морской дизайн. Ранее тематические проездные выпускались, к примеру, по случаю 40-летия автобусного маршрута 39 до Пулково.

Новые «Подорожники» можно будет купить в кассах метро, но не ранее Дня ВМФ России, который отмечается в нынешнем году 26 июля. Залоговая стоимость морского проездного не изменится: пластиковая карта - 60 рублей, пластиковая карта со стереоэффектом - 70 рублей, брелок - 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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