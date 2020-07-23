Смольный просит сократить рабочий день 24 июля в Санкт-Петербурге

23 Июль 2020 2020-07-23T23:29:49+03:00

В вечерний час-пик в городе прогнозируют пробки из-за перекрытия движения в центре и разводки 4-х мостов во время репетиции парада ко Дню ВМФ

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Смольный попросил работодателей сократить рабочий день в пятницу 24 июля из-за главной репетиции парада ко Дню ВМФ. Напомним, в Северной столице в вечерний час пик перекроют движение на многих центральных улицах и разведут сразу четыре моста. Не надо быть экспертом, чтобы спрогнозировать жуткие пробки и недовольства автолюбителей. Поэтому власти нашли выход.

- В правительстве Санкт-Петербурга рекомендуют физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории города, по возможности сократить продолжительность рабочего дня 24 июля в связи с переносом генеральной репетиции военно-морского парада, - обращаются власти к горожанам.

Напомним, в грядущую пятницу с 17:00 разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейные мосты. Движения по набережным, прилегающим к этим переправам, остановят. Подробный список перекрытых улиц «Комсомолка» публиковала отдельно.

Добавим, что проезд по ЗСД 24 июля с 16:30 до 22:30 будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU