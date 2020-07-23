Смольный просит сократить рабочий день 24 июля в Санкт-Петербурге
Смольный попросил работодателей сократить рабочий день в пятницу 24 июля из-за главной репетиции парада ко Дню ВМФ. Напомним, в Северной столице в вечерний час пик перекроют движение на многих центральных улицах и разведут сразу четыре моста. Не надо быть экспертом, чтобы спрогнозировать жуткие пробки и недовольства автолюбителей. Поэтому власти нашли выход.
- В правительстве Санкт-Петербурга рекомендуют физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории города, по возможности сократить продолжительность рабочего дня 24 июля в связи с переносом генеральной репетиции военно-морского парада, - обращаются власти к горожанам.
Напомним, в грядущую пятницу с 17:00 разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейные мосты. Движения по набережным, прилегающим к этим переправам, остановят. Подробный список перекрытых улиц «Комсомолка» публиковала отдельно.
Добавим, что проезд по ЗСД 24 июля с 16:30 до 22:30 будет бесплатным.
ИСТОЧНИК KP.RU