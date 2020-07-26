Красочный салют в честь дня ВМФ прогремел над Санкт-Петербургом

Праздничный салют прогремел над Санкт-Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Насыщенный событиями день Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге завершился, как и полагается, на ударной ноте. Причем ударной во всех смыслах - ровно в 22:30 над Северной столицей прогремел праздничный салют.

- Салютные батареи по традиции располагались на Заячьем острове у стен Петропавловской крепости, - передал корреспондент "Комсомолки" с места событий.

За десять минут - а именно столько длилась огненная феерия в небе над Санкт-Петербургом - батареи выпустили больше 3 000 зарядов! А ширина некоторых разноцветных искрящихся куполов превышала 300 метров - это почти четыре футбольных поля.

Жители и гости города зрелище оценили по достоинству - на набережных и центральных улицах уже за час до салюта яблоку было негде упасть. Одновременно с санкт-петербургским прогремел салют в Кронштадте - там праздничные залпы давали уникальные самоходные установки на базе автомобилей КамАЗ.