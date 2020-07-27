2020-07-27T20:52:09+03:00
Общество

Комздрав не исключил вторую волну коронавируса в Санкт-Петербурге

В больницах Северной столицы оставляют шлюзы и санпропускники, а койки переводят в резерв
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Глава комздрава Дмитрий Лисовец оценил вероятность появления второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге.Глава комздрава Дмитрий Лисовец оценил вероятность появления второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Глава комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец не стал исключать появления второй волны коронавируса. По словам чиновника, сейчас все больше ковидных стационаров возвращают к плановому приему пациентов, однако шлюзы и санпропускники остаются в медучреждениях в случае новой вспышки COVID-19. А специализированные койки попадают в резерв.

- Риск остается всегда, пока не изобретена вакцина, пока не создана прослойка переболевших пациентов, у которых появился иммунитет, достаточный для прекращения циркуляции инфекции в городе, - рассказал Лисовец во время эфира в телепрограмме «Петербург против коронавируса».

Председатель комздрава отмечает, что несмотря на серьезное уменьшение числа госпитализаций в Северной столице, всем горожанам нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты всегда, когда можно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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