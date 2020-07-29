Окровавленного мужчину нашли на улице в Красносельском районе Санкт-Петербурга

29 Июль 2020 2020-07-29T08:35:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи с госпитализацией мужчины. В ночь на вторник, 28 июля 2020 года, на экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что на улице в Красносельском районе лежит мужчина. При этом вся голова у него в крови. Получив сообщение, экстренные службы немедленно выехали на место.

- У одного из домов по улице Маршала Захарова лежит мужчина, голова в крови, в сознании. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Оказалось, что пострадавшему 40 лет. В тяжелом состоянии он был госпитализирован бригадой скорой помощи. Из-за своего состояния, уточнить, что с ним произошло, мужчина не смог.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU