2020-07-30T16:23:32+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали, как выбрать арбуз и дыню

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации при походе в магазин
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам рассказали правила выбора арбуза и дыниПетербуржцам рассказали правила выбора арбуза и дыниФото: Олег ЗОЛОТО
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В конце лета наступает сезон арбузов и дынь. Однако, как купить вкусный и хороший плод, серьезный вопрос. В четверг, 20 июля 2020 года, Роспотребнадзор Санкт-Петербурга дал несколько советов горожан, при выборе арбуза или дыни.

- Продавать арбузы и дыни вдоль дорог запрещено. Также они могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, - отметили в ведомстве.

Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Корку можно проверить ногтем – если кожица легко протыкается, значит он не спелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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