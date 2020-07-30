2020-07-30T19:17:41+03:00
Происшествия

185-я машина застряла под Мостом глупости

Это второй случай за день
Петр КИБЕР
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185-й автомобилист застрял под Мостом глупости. Фото: vk.com/spb_today185-й автомобилист застрял под Мостом глупости. Фото: vk.com/spb_today
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Двойной удар 30 июля нанес петербургским автомобилистам знаменитый Мост глупости. Сначала под низкой конструкцией на Софийской улице застряла «Газель», а чуть позже - легковушка с высоким прицепом. Они стали 184-й и 185-й машинами, угодившими в ловушку.

- 185-я машина застряла под Мостом глупости, на этот раз не пролез прицеп, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Естественно, что в комментариях сразу же появились традиционные по такому случаю замечания об умственных способностях проектантов моста, и таких же одаренных водителях. Первые построили слишком низкую переправу, а вторые упорно не хотят замечать знаки с высотным ограничением.

При этом проезд под мостом изначально не предполагал грузового движения, а ограничительные балки, установленные после юбилейной, 150-й «Газели», уже давно сорваны кузовами залетных машин.

Но, несмотря на всероссийскую славу проблемного места, здесь все равно продолжают застревать автомобили. И в последнее время, все чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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