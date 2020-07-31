2020-07-31T12:08:43+03:00
Происшествия

Труп женщины нашли в машине такси у Витебского вокзала в Санкт-Петербурге

Приехав на конечную точку маршрута, водитель обнаружил умершую пассажирку
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина умерла в машине такси у Витебского вокзалаЖенщина умерла в машине такси у Витебского вокзалаФото: Олег ЗОЛОТО
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Пассажирка такси неожиданно умерла в машине, пока ехала на адрес в Санкт-Петербурге. Днем в четверг, 30 июля 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в автомобиле перевозчика находится труп женщины. На место незамедлительно выехали стражи правопорядка.

- Инцидент произошел на стоянке перед Витебским вокзалом, у дома 52 по Загородному проспекту. В автомобиле такси марки "Шкода" полицейские нашли труп 68-летней женщины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что умершая жила в доме на улице Маршала Новикова. Ранее судима не была.

При выяснении обстоятельств, правоохранители установили, что женщина болела астмой. По всей видимости, именно это и стало причиной смерти. При осмотре тела никаких повреждений на нем обнаружено не было.

Труп умершей направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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