Труп женщины нашли в машине такси у Витебского вокзала в Санкт-Петербурге

31 Июль 2020 2020-07-31T12:08:43+03:00

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Пассажирка такси неожиданно умерла в машине, пока ехала на адрес в Санкт-Петербурге. Днем в четверг, 30 июля 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в автомобиле перевозчика находится труп женщины. На место незамедлительно выехали стражи правопорядка.

- Инцидент произошел на стоянке перед Витебским вокзалом, у дома 52 по Загородному проспекту. В автомобиле такси марки "Шкода" полицейские нашли труп 68-летней женщины, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что умершая жила в доме на улице Маршала Новикова. Ранее судима не была.

При выяснении обстоятельств, правоохранители установили, что женщина болела астмой. По всей видимости, именно это и стало причиной смерти. При осмотре тела никаких повреждений на нем обнаружено не было.

Труп умершей направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU