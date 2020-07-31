Гореловский путепровод открыли после трехлетней реконструкции
Гореловский путепровод полностью открыт для движения транспорта после реконструкции. Работы на стратегически важном для Красносельского района объекте шли три года. Все это время машины стояли в пробках. Но теперь проезд свободен.
-. Старый путепровод давно исчерпал свой ресурс. Было принято решение — полностью заменить конструкции, не закрывая движения. За три года построен новый, современный, надежный объект. Количество полос для движения увеличилось в три раза — с двух до шести. Расширены подходы со стороны Красного Села. Это значительно улучшит транспортную ситуацию, - заявил на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Впрочем, масштабные дорожные работы в районе еще не закончены. Сейчас идет реконструкция участка трассы «Нарва», в конце 2021 года строители должны сдать реконструированный Лиговский путепровод. Тогда же откроется движение по новому участку Таллиннского шоссе.
А венцом должен стать обход Красного села. Тогда исчезнут и надоевшие всем пробки.
ИСТОЧНИК KP.RU