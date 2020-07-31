Гореловский путепровод открыли после трехлетней реконструкции

31 Июль 2020 2020-07-31T19:07:08+03:00

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Гореловский путепровод полностью открыт для движения транспорта после реконструкции. Работы на стратегически важном для Красносельского района объекте шли три года. Все это время машины стояли в пробках. Но теперь проезд свободен.

-. Старый путепровод давно исчерпал свой ресурс. Было принято решение — полностью заменить конструкции, не закрывая движения. За три года построен новый, современный, надежный объект. Количество полос для движения увеличилось в три раза — с двух до шести. Расширены подходы со стороны Красного Села. Это значительно улучшит транспортную ситуацию, - заявил на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Впрочем, масштабные дорожные работы в районе еще не закончены. Сейчас идет реконструкция участка трассы «Нарва», в конце 2021 года строители должны сдать реконструированный Лиговский путепровод. Тогда же откроется движение по новому участку Таллиннского шоссе.

А венцом должен стать обход Красного села. Тогда исчезнут и надоевшие всем пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU