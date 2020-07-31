127 легальных точек по продаже арбузов появились в Санкт-Петербурге
Сезон арбузов стартовал, поэтому власти Санкт-Петербурга поспешили рассказать горожанам, что легальных точек по продаже бахчевых культур в этот раз будет сразу 127. Полезной информацией поделился комитет имущественных отношений (КИО). Покупая арбуз или дыню у проверенного предпринимателя, можно избежать неприятных последствий.
- Продажу арбузов и дынь организуют только на городских участках, которых предоставили предпринимателям по договорам специально под сезонную торговлю. Напомним, срок размещения сезонных НТО для развалов бахчевых культур следующий – с 1 августа по 15 октября, - рассказывают в пресс-службе КИО Санкт-Петербурга.
Купить вкуснейший арбуз или дыню можно на легальных точках во всех районах Северной столицы. Подробный список всех адресов «Комсомолка» опубликовала в отдельном материале.
ИСТОЧНИК KP.RU