127 легальных точек по продаже арбузов появились в Санкт-Петербурге

31 Июль 2020 2020-07-31T19:15:35+03:00

Точки по продаже арбузов и дынь начнут работать на 127 адресах Санкт-Петербурга с 1 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вместе с ними будут продавать и дыни

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Сезон арбузов стартовал, поэтому власти Санкт-Петербурга поспешили рассказать горожанам, что легальных точек по продаже бахчевых культур в этот раз будет сразу 127. Полезной информацией поделился комитет имущественных отношений (КИО). Покупая арбуз или дыню у проверенного предпринимателя, можно избежать неприятных последствий.

- Продажу арбузов и дынь организуют только на городских участках, которых предоставили предпринимателям по договорам специально под сезонную торговлю. Напомним, срок размещения сезонных НТО для развалов бахчевых культур следующий – с 1 августа по 15 октября, - рассказывают в пресс-службе КИО Санкт-Петербурга.

Купить вкуснейший арбуз или дыню можно на легальных точках во всех районах Северной столицы. Подробный список всех адресов «Комсомолка» опубликовала в отдельном материале.

ИСТОЧНИК KP.RU