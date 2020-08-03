2020-08-03T21:29:48+03:00
Общество

Со дна реки Смоленки достали мотоциклы и дорожные знаки

В Смольном рассказали экоактивистам об очистных работах на многострадальной реке [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Экоактивистам Санкт-Петербурга рассказали о ходе масштабной очистки реки Смоленки. Фото: gov.spb.ruЭкоактивистам Санкт-Петербурга рассказали о ходе масштабной очистки реки Смоленки. Фото: gov.spb.ru
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Активисты Василеостровского района добились от Смольного информации об очистке реки Смоленки, поверхность которой нередко загрязняется нефтепродуктами. Оказалось, что в ходе работ из воды вытаскивают даже дорожные знаки вместе с мотоциклами. Помимо этого на дне многострадальной Смоленки можно найти канистры, бочки и железобетонные конструкции.

Со дна поднимают много чего - от дорожных знаков до мотоциклов. Фото: gov.spb.ru

Со дна поднимают много чего - от дорожных знаков до мотоциклов. Фото: gov.spb.ru

- На протяжении многих лет река подвергалась сильному воздействию человека. Со дна мы подняли уже больше 200 различных предметов. В основном – это железобетонные конструкции. Крупногабаритные предметы изымаются отдельно от основных работ и вывозятся на лицензированный полигон, - рассказывает замдиректора ГУП «Экострой» Николай Тихомиров.

Мусор вытаскивают 20 единиц разнообразной техники. В октябре подрядчик обещает очистить дно реки на участке от Наличного до Смоленского мостов. В итоге планируется извлечь более 40 тысяч кубических метров отложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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