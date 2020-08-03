Кота, съевшего медицинскую маску, срочно прооперировали в Санкт-Петербурге
Кота, который умудрился съесть медицинскую маску, спасли в Санкт-Петербурге. По недосмотру хозяев молодой сфинкс решил позавтракать средством индивидуальной защиты. Что так привлекло животное в маске – неизвестно, но свое дело он довел до конца. Затем коту стало очень плохо. Было решено срочно везти его к ветеринарам.
Сейчас жизни всеядного сфинкса ничто не угрожает. Фото: vk.com/gilvet
- Молодой кот породы Донской сфинкс утром съел медицинскую маску. Наличие инородного тела в желудке подтвердилось рентгенограммой. Через буквально три часа нашими врачами Пущиной Людмилой Анатольевной и Якиным Дмитрием Владимировичем медицинскую маску успешно извлекли с помощью эндоскопа! – рассказывают врачи в группе «Ветеринарная клиника доктора Гиль» во «Вконтакте».
Комментаторы новости о спасении кота недоумевают, как он угодил в такую передрягу. Хозяевам животных советуют быть внимательнее и выбрасывать защитные маски в мусорную урну.
ИСТОЧНИК KP.RU