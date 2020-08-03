Кота, съевшего медицинскую маску, срочно прооперировали в Санкт-Петербурге

3 Авг. 2020 2020-08-03T21:46:17+03:00

Кот съел защитную маску и оказался при смерти в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/gilvet

Животному стало плохо и его тут же отвезли к врачам [фото]

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Кота, который умудрился съесть медицинскую маску, спасли в Санкт-Петербурге. По недосмотру хозяев молодой сфинкс решил позавтракать средством индивидуальной защиты. Что так привлекло животное в маске – неизвестно, но свое дело он довел до конца. Затем коту стало очень плохо. Было решено срочно везти его к ветеринарам.

Сейчас жизни всеядного сфинкса ничто не угрожает. Фото: vk.com/gilvet

- Молодой кот породы Донской сфинкс утром съел медицинскую маску. Наличие инородного тела в желудке подтвердилось рентгенограммой. Через буквально три часа нашими врачами Пущиной Людмилой Анатольевной и Якиным Дмитрием Владимировичем медицинскую маску успешно извлекли с помощью эндоскопа! – рассказывают врачи в группе «Ветеринарная клиника доктора Гиль» во «Вконтакте».

Комментаторы новости о спасении кота недоумевают, как он угодил в такую передрягу. Хозяевам животных советуют быть внимательнее и выбрасывать защитные маски в мусорную урну.

ИСТОЧНИК KP.RU