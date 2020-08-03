Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как он встретил медведя в Пулково

3 Авг. 2020 2020-08-03T22:12:00+03:00

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Новоиспеченный игрок «Зенита» Деян Ловрен попытался разыграть своего бывшего коллегу и друга по «Ливерпулю» Мохаммеда Салаха, заявив, что встретил в Пулково настоящего медведя. Розыгрыш организовали с подачки пресс-службы «Зенита». Звезда европейского футбола Салах хоть и отдыхал, но ответил на видеозвонок хорвата и, ничего не понимая, почесал голову да посмеялся.

- Слушай, я только что прилетел, вышел из аэропорта, увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь. Чума, брат! И я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?». А мне ответили: «Да не волнуйся, он тебя не съест! Он нормальный и не трогает людей», - пытался быть серьезным Ловрен.

После этого Салах спросил, собирается ли хорват быть капитаном в «Зените», на что тот ответил, что будет стараться, если Мохаммед так этого хочет. Напомним, прошлый кэп сине-бело-голубых Бранислав Иванович ушел из команды.

Новичок "Зенита" Деян Ловрен заявил Мохаммеду Салаху, что встретил медведя в аэоропорту.Видео: vk.com/zenit

ИСТОЧНИК KP.RU