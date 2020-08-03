2020-08-03T22:12:00+03:00
Спорт

Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как он встретил медведя в Пулково

Футболист позвонил своему бывшему коллеге по «Ливерпулю» Мохаммеду Салаху и попытался его разыграть [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Деян Ловрен пошутил, что встретил в Санкт-Петербурге медведя. Фото: vk.com/zenitДеян Ловрен пошутил, что встретил в Санкт-Петербурге медведя. Фото: vk.com/zenit
Изменить размер текста:

Новоиспеченный игрок «Зенита» Деян Ловрен попытался разыграть своего бывшего коллегу и друга по «Ливерпулю» Мохаммеда Салаха, заявив, что встретил в Пулково настоящего медведя. Розыгрыш организовали с подачки пресс-службы «Зенита». Звезда европейского футбола Салах хоть и отдыхал, но ответил на видеозвонок хорвата и, ничего не понимая, почесал голову да посмеялся.

- Слушай, я только что прилетел, вышел из аэропорта, увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь. Чума, брат! И я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?». А мне ответили: «Да не волнуйся, он тебя не съест! Он нормальный и не трогает людей», - пытался быть серьезным Ловрен.

После этого Салах спросил, собирается ли хорват быть капитаном в «Зените», на что тот ответил, что будет стараться, если Мохаммед так этого хочет. Напомним, прошлый кэп сине-бело-голубых Бранислав Иванович ушел из команды.

Новичок "Зенита" Деян Ловрен заявил Мохаммеду Салаху, что встретил медведя в аэоропорту.Видео: vk.com/zenit

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бастрыкин подвел итоги работы Следкома в Санкт-Петербурге за первую половину 2020 года
Спасатели МЧС вытащили из Финского залива тонущего лося
Адвокаты Марины Кохал, расчленившей рэпера Картрайта, обжалуют ее арест
Адвокат матери расчлененного рэпера Картрайта считает, что жена убила его из-за ревности
Жену рэпера Картрайта, расчленившую его тело, отправили в СИЗО до 30 сентября
Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как он встретил медведя в Пулково
Кота, съевшего медицинскую маску, срочно прооперировали в Санкт-Петербурге
Со дна реки Смоленки достали мотоциклы и дорожные знаки
Туалетную бумагу и вафли с «электронной начинкой» изъяли при передаче в «Кресты»
Смольный хочет не допустить, чтобы осенью вторая волна коронавируса наложилась на грипп
Петербуржец подал в суд на «Вконтакте», требуя удалить свою страницу
Беглов пригрозил закрыть ТЦ Санкт-Петербурга, не соблюдающие меры безопасности
Жители дома на Большой Конюшенной частично остались без газа