Жену рэпера Картрайта, расчленившую его тело, отправили в СИЗО до 30 сентября
Жену рэпера Энди Картрайта все-таки отправили в следственный изолятор на срок до 30 сентября по громкому делу о расчленении мертвого тела мужа. Марина Кохал убийство мужа категорически отрицает. Она рассказала, что в роковой день между супругами возникла перепалка из-за того, что Картрайт захотел выпить пива, а через час муж якобы уже был мертвый.
У следователей же совершенно другая версия развития трагедии.
Вдова Картрайта арестована до 30 сентября 2020 года по подозрению в убийстве.Роман ЛЯЛИН
- Следствие утверждает, что Кохал не позднее 23:40 29 июля неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти мужу, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила его, а затем расчленила труп с целью сокрытия следов преступления. Ей предъявлено обвинение в совершении убийства, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Адвокаты Кохал просили избрать ей домашний арест. Следствие же настаивало на отправке в СИЗО из-за тяжести преступления, отсутствия прописки у жены Картрайта в Санкт-Петербурге, а также возможности оказания давления на свидетелей.
Адвокаты Марины Кохал будут обжаловать ее арест.Роман ЛЯЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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