2020-08-03T22:58:42+03:00
Происшествия

Жену рэпера Картрайта, расчленившую его тело, отправили в СИЗО до 30 сентября

Следствие полагает, что именно Марина Кохал причастна к смерти мужа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жену рэпера Энди Картрайта, расчленившую тело мужа, отправили в следственный изолятор на два месяца.Жену рэпера Энди Картрайта, расчленившую тело мужа, отправили в следственный изолятор на два месяца.Фото: Роман ЛЯЛИН
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Жену рэпера Энди Картрайта все-таки отправили в следственный изолятор на срок до 30 сентября по громкому делу о расчленении мертвого тела мужа. Марина Кохал убийство мужа категорически отрицает. Она рассказала, что в роковой день между супругами возникла перепалка из-за того, что Картрайт захотел выпить пива, а через час муж якобы уже был мертвый.

У следователей же совершенно другая версия развития трагедии.

Вдова Картрайта арестована до 30 сентября 2020 года по подозрению в убийстве.Роман ЛЯЛИН

- Следствие утверждает, что Кохал не позднее 23:40 29 июля неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти мужу, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила его, а затем расчленила труп с целью сокрытия следов преступления. Ей предъявлено обвинение в совершении убийства, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокаты Кохал просили избрать ей домашний арест. Следствие же настаивало на отправке в СИЗО из-за тяжести преступления, отсутствия прописки у жены Картрайта в Санкт-Петербурге, а также возможности оказания давления на свидетелей.

Адвокаты Марины Кохал будут обжаловать ее арест.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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