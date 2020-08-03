Жену рэпера Картрайта, расчленившую его тело, отправили в СИЗО до 30 сентября

3 Авг. 2020 2020-08-03T22:58:42+03:00

Жену рэпера Энди Картрайта, расчленившую тело мужа, отправили в следственный изолятор на два месяца. Фото: Роман ЛЯЛИН

Следствие полагает, что именно Марина Кохал причастна к смерти мужа

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Жену рэпера Энди Картрайта все-таки отправили в следственный изолятор на срок до 30 сентября по громкому делу о расчленении мертвого тела мужа. Марина Кохал убийство мужа категорически отрицает. Она рассказала, что в роковой день между супругами возникла перепалка из-за того, что Картрайт захотел выпить пива, а через час муж якобы уже был мертвый.

У следователей же совершенно другая версия развития трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794180" frameborder="0"></iframe> Вдова Картрайта арестована до 30 сентября 2020 года по подозрению в убийстве.Роман ЛЯЛИН

- Следствие утверждает, что Кохал не позднее 23:40 29 июля неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти мужу, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила его, а затем расчленила труп с целью сокрытия следов преступления. Ей предъявлено обвинение в совершении убийства, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Адвокаты Кохал просили избрать ей домашний арест. Следствие же настаивало на отправке в СИЗО из-за тяжести преступления, отсутствия прописки у жены Картрайта в Санкт-Петербурге, а также возможности оказания давления на свидетелей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794181" frameborder="0"></iframe> Адвокаты Марины Кохал будут обжаловать ее арест.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU