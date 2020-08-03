Спасатели МЧС вытащили из Финского залива тонущего лося

3 Авг. 2020 2020-08-03T23:45:17+03:00

Сохатый по неизвестной причине забежал в воду и отплыл так далеко, что силы были на исходе [видео]

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Лось угодил в беду, решив искупаться в Финском заливе на пляже «Морские Дубки» в поселке Лисий Нос. Очевидцы. находившиеся на берегу, докладывали о приключении дикого животного в группе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте». В какой-то момент петербуржцам показалось, что сохатый потратил все силы и может утонуть. Было решено вызывать на место спасателей МЧС.

- Видели когда-нибудь такое? Мы – нет. Нифига себе! Лось, реально лось! Такое не каждый день увидишь! Как он в воду вообще залез? – изумлялась и вопрошала автор видеозаписи с лосем.

Спасатели МЧС прибыли к месту на своей лодке и стали подгонять сохатого к берегу, потихоньку подбираясь к нему все ближе и ближе. Как рассказывают очевидцы, лось все-таки добрался до песка и благополучно ушел в природу. Что именно сподвигло его на заплыв – неясно. Некоторые горожане предположили, что животное чего-то испугалось и рвануло в воду.

Спасатели МЧС вытащили истощенного лося из Финского залива.Видео: vk.com/lahta_spb

ИСТОЧНИК KP.RU