2020-08-04T00:21:49+03:00
Общество

Бастрыкин подвел итоги работы Следкома в Санкт-Петербурге за первую половину 2020 года

Глава СК РФ посетил Северную столицу с рабочей поездкой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бастрыкин посетил Санкт-Петербург в рамках рабочей поездки.Бастрыкин посетил Санкт-Петербург в рамках рабочей поездки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин посетил Санкт-Петербург в рамках рабочей поездки. Вместе с коллегами руководитель СК подвел итоги работы за первую половину 2020 года. Среди плюсов – качество предварительного следствие повысилось, а количество человек, оправданных судом, уменьшилось.

Также на заседании обсуждали ремонт зданий Санкт-Петербургской академии СК России, которые находятся на набережной реки Мойки и улицы Декабристов.

- Председатель СК России поручил создать рабочую группу со специалистами-историками и архитекторами. Они будут курировать работу строителей для сохранения исторического облика фасадов. Вдобавок Александр Бастрыкин предложил проработать вопрос о создании в одном из зданий академии культурного центра, в котором будут проводиться ведомственные мероприятия, - сообщает пресс-служба СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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