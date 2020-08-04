2020-08-04T02:14:17+03:00
Общество

642 протокола составили на петербуржцев за отсутствие маски в июле

Судьи рассмотрели только 199 материалов и везде назначили наказание в виде предупреждения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция продолжила составлять протоколы на петербуржцев за отсутствие маски.Полиция продолжила составлять протоколы на петербуржцев за отсутствие маски.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Санкт-Петербурга не дремлет – за прошедший июль в городе составили 642 административных протокола на нарушителей масочного режима в общественных местах. Жители Северной столицы забывали надевать средства индивидуальной защиты (СИЗ) везде: в метро, магазинах (как продавцы, так и покупатели – Прим.Ред.), кафе и ресторанах.

Из примечательного есть лишь два случая. В первом – увлеченная женщина не надела маску в секс-шопе, а во втором – голодный мужчина поедал шаверму в забегаловке без СИЗ. Впрочем, пугаться штрафов рано, поскольку суды наказывали нарушителей достаточно мягко.

- Судами рассмотрено 199 материалов. Вину, в большинстве случаев, все признавали. Суд назначал наказания в виде предупреждения. Многие материалы возвращали полиции по разным причинам. Прекращено 7 материалов. Например, один из граждан не владел русским языком, но его попросили подписать документы, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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