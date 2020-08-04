2020-08-04T08:17:42+03:00
Общество

Расселенные коммуналки запретили заселять заново

Всего в Санкт-Петербурге около 70 тысяч подобных квартир
Петр КИБЕР
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Коммуналки в Петербурге хотят расселять полностью, а не по частям.Коммуналки в Петербурге хотят расселять полностью, а не по частям.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга в очередной раз подняли вопрос о расселении коммунальных квартир. О проблеме на совещании городского правительства заговорил губернатор Александр Беглов. Он потребовал расселять коммуналки разом, не допуская из повторного заселения.

- Мы, если будем идти старым путем, еще долго не расселим их. Мы расселяем часть, заселяем снова, и так у нас эта цепочка продолжается. Если мы расселяем коммуналку – она должно быть полностью расселена, - заявил глава города.

Чтобы не «топтаться на месте», губернатор поручил главе Жилищного комитета Виктору Борщеву в течение месяца проработать варианты, как должно идти расселение коммунальных квартир по новым правилам, чтобы в пустующих комнатах не появлялось новых жильцов.

Отметим, что на 2020 год в Петербурге числится около 70 тысяч коммуналок, в которых живет четверть миллиона человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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