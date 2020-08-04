Почти 30 рейсов отменены из Пулково 4 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:31:51+03:00

Около 30 рейсов не вылетят из Пулково 4 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Новый день принес новые массовые отмены рейсов из петербургского аэропорта Пулково. 4 августа из воздушной гавани Северной столицы не улетят почти 30 самолетов. Около половины из направлений – заграничные.

- Отменены рейсы в Кишинев, Москву, Мурманск, Анталью, Омск и Магнитогорск, - значится на табло вылетов Пулково.

Кроме этого не получится улететь во Франкфурт-на-Майне, Угренч, Ригу, Париж, Бургас и Шанхай. Несколько рейсов отменены в Москву, а также в Томск и Казань.

Впрочем, зарубежные направления пока закрыты, исключение – Турция, но пока самолеты из Петербурга летают только в Стамбул. Поэтому удивляться массовым отменам не стоит, все они были известны заранее.

Напомним, что похожая ситуация была в Пулково последние два дня. В аэропорту отмечают, что решение принималось авиакомпаниями заранее, все пассажиры были предупреждены, а жалоб от них не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU