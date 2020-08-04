Почти 30 рейсов отменены из Пулково 4 августа
Новый день принес новые массовые отмены рейсов из петербургского аэропорта Пулково. 4 августа из воздушной гавани Северной столицы не улетят почти 30 самолетов. Около половины из направлений – заграничные.
- Отменены рейсы в Кишинев, Москву, Мурманск, Анталью, Омск и Магнитогорск, - значится на табло вылетов Пулково.
Кроме этого не получится улететь во Франкфурт-на-Майне, Угренч, Ригу, Париж, Бургас и Шанхай. Несколько рейсов отменены в Москву, а также в Томск и Казань.
Впрочем, зарубежные направления пока закрыты, исключение – Турция, но пока самолеты из Петербурга летают только в Стамбул. Поэтому удивляться массовым отменам не стоит, все они были известны заранее.
Напомним, что похожая ситуация была в Пулково последние два дня. В аэропорту отмечают, что решение принималось авиакомпаниями заранее, все пассажиры были предупреждены, а жалоб от них не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU