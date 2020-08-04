Срок действия жилищных сертификатов продлят на полгода

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:09:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга решили продлить действие жилищных сертификатов, позволяющих купить или построить собственные квартиру или дом. В прошлом году документы получили больше 5,5 тысяч семей, но не все успели их реализовать из-за пандемии коронавируса.

- У получателей выплат возникли трудности с использованием сертификатов. Сроки необходимо продлевать, - заявил губернатор Александр Беглов.

Отметим, что сертификаты на общую сумму более 8 млрд рублей надо было использовать в течение года, однако с конца марта МФЦ и другие учреждения фактически не работали больше трех месяцев. Люди могли просто потерять право на жилье.

Поэтому было решено продлить действие сертификатов, срок которых заканчивается в период с 1 апреля по 30 сентября 3030 года еще на шесть месяцев. Эта мера коснется больше тысячи семей.

Напомним, что сертификаты получают жители расселяемых коммуналок, очередники, участники программы «Молодежи – доступное жилье» и другие петербуржцы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

КЛЮЧИ К СЧАСТЬЮ. Любовь и квартира 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU