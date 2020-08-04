Более 9,8 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:16:53+03:00

Еще более 9 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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"КП-Петербург" продолжает следить за пандемией в Санкт-Петербурге. По данным Смольного от вторника, 4 августа 2020 года, за последние сутки тест на коронавирус сдали еще более 9 тысяч человек. Обследование проводится для того, чтобы вовремя выявить зараженных, изолировать их и начать лечить.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9814 человек. Под медицинским наблюдением находится 869 человек. Из них 546 - на самоизоляции, 323 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отметимся, что уже третью неделю наблюдается низкий уровень заболеваемости - каждые сутки не более 170 человек. Также резко снизилось число смертей.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 80 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 28 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 40 обращений, в полицию - 6. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU