Более 9,8 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
"КП-Петербург" продолжает следить за пандемией в Санкт-Петербурге. По данным Смольного от вторника, 4 августа 2020 года, за последние сутки тест на коронавирус сдали еще более 9 тысяч человек. Обследование проводится для того, чтобы вовремя выявить зараженных, изолировать их и начать лечить.
- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9814 человек. Под медицинским наблюдением находится 869 человек. Из них 546 - на самоизоляции, 323 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.
Отметимся, что уже третью неделю наблюдается низкий уровень заболеваемости - каждые сутки не более 170 человек. Также резко снизилось число смертей.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 80 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 28 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 40 обращений, в полицию - 6. Остальные звонки были справочного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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