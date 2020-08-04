Четыре машины разбились в ДТП на Парнасе

В ДТП на Парнасе попала машина такси и еще три авто. Фото: vk.com/spb_today

Сразу четыре машины, в том числе такси, оказались разбиты в результате массовой аварии на Парнасе. ДТП произошло утром 4 августа на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Николая Рубцова.

- Есть пострадавшие. На место прибыла бригада скорой и пожарные, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам проезжавших мимо водителей, машины разбиты «в тряпки». Один из раненных лежал прямо на асфальте, пока ему не оказали помощь.

В результате столкновения одна из машин пробила забор и улетела на газон, а три другие перегородили две полосы движения. Их приходилось объезжать по встречной полосе. Из-за этого На проспекте Энгельса в сторону Ленобласти собралась длинная пробка в два километра.

Работы на месте ДТП продолжаются, официальной информации о пострадавших от ГИБДД пока не поступало.