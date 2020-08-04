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Поперечную флейту украли из квартиры священника на бульваре Новаторов

Фортепьяно вор не тронул
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Полицейские ищут вора, обокравшего квартиру священника.

Полицейские ищут вора, обокравшего квартиру священника.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Кировского района Санкт-Петербурга ищут злоумышленника, который влез в квартиру одного из домов на бульваре Новаторов и унес оттуда поперечную флейту. А также другие ценности.

- Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от мужчины 1988 года рождения о том, что неизвестный преступник, вырезав часть металлического полотна входной двери, проник в его квартиру. Оттуда злоумышленник похитил 15 000 рублей, старинное кольцо из желтого металла и поперечную флейту в чехле, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Источник «КП» сообщает, что потерпевшим оказался священник православной церкви. Общий ущерб он оценил в 45 000 рублей. Кроме флейты, в квартире было еще и фортепьяно – флейта в чехле лежала на нем, но, по понятным причинам, этот инструмент домушник не похитил.

Сейчас злодея ищут, уголовное дело заведено по статье «Кража». Преступнику грозит до шести лет тюрьмы.

Криминал