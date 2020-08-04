Мошенники продали пенсионерке устройства для пожаротушения в Ленинградской области
В городе Бокситогорск Ленинградской области 80-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. В понедельник, 3 августа 2020 года, женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое неизвестных людей пришли к ней домой и убедили ее купить устройства для тушения пожара.
- По словам заявительницы, неизвестные мужчина и женщина пришли у ней в квартиру в доме на улице Павлова около 14:30 часов. Они настояли на том, чтобы она купила два устройства пожаротушения почти за 12 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Подозреваемый работали в паре / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Женщина отдала деньги, «гости» вручили ей документы по эксплуатации и товарный чек. Пенсионерка поняла, что ее могли обмануть, и обратилась в полицию.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались 23-летняя безработная девушка и 22-летний молодой человек, работающего в сфере розничной торговли.
По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полицейские разыскивают других возможных жертв «продавцов».
ИСТОЧНИК KP.RU