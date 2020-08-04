2020-08-04T11:29:08+03:00
Происшествия

Мошенники продали пенсионерке устройства для пожаротушения в Ленинградской области

За ненужную вещь старушка отдала 12 тысяч рублей [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Двое мошенников всучили пенсионерке огнетушители в Ленобласти / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОДвое мошенников всучили пенсионерке огнетушители в Ленобласти / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

В городе Бокситогорск Ленинградской области 80-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. В понедельник, 3 августа 2020 года, женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое неизвестных людей пришли к ней домой и убедили ее купить устройства для тушения пожара.

- По словам заявительницы, неизвестные мужчина и женщина пришли у ней в квартиру в доме на улице Павлова около 14:30 часов. Они настояли на том, чтобы она купила два устройства пожаротушения почти за 12 тысяч рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый работали в паре / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемый работали в паре / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Женщина отдала деньги, «гости» вручили ей документы по эксплуатации и товарный чек. Пенсионерка поняла, что ее могли обмануть, и обратилась в полицию.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались 23-летняя безработная девушка и 22-летний молодой человек, работающего в сфере розничной торговли.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полицейские разыскивают других возможных жертв «продавцов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники продали пенсионерке устройства для пожаротушения в Ленинградской области
Историческую брусчатку обнаружили во дворе дома на Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге
Поперечную флейту украли из квартиры священника на бульваре Новаторов
Четыре машины разбились в ДТП на Парнасе
Более 9,8 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
«Лада» улетела в березу после ДТП с такси
Срок действия жилищных сертификатов продлят на полгода
Хорватский новичок «Зенита» назвал «фантастическим» стадион на Крестовском острове
Почти 30 рейсов отменены из Пулково 4 августа
Расселенные коммуналки запретили заселять заново
Дожди весь день: погода на 4 августа в Санкт-Петербурге
642 протокола составили на петербуржцев за отсутствие маски в июле
Синоптики рассказали, какой будет погода в Санкт-Петербурге на август
Суд продлил арест охранника, убившего студента СПбГУ выстрелом в лицо на Невском
Бастрыкин подвел итоги работы Следкома в Санкт-Петербурге за первую половину 2020 года
Спасатели МЧС вытащили из Финского залива тонущего лося
Адвокаты Марины Кохал, расчленившей рэпера Картрайта, обжалуют ее арест
Адвокат матери расчлененного рэпера Картрайта считает, что жена убила его из-за ревности
Жену рэпера Картрайта, расчленившую его тело, отправили в СИЗО до 30 сентября
Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как он встретил медведя в Пулково
Кота, съевшего медицинскую маску, срочно прооперировали в Санкт-Петербурге
Со дна реки Смоленки достали мотоциклы и дорожные знаки
Туалетную бумагу и вафли с «электронной начинкой» изъяли при передаче в «Кресты»
Смольный хочет не допустить, чтобы осенью вторая волна коронавируса наложилась на грипп
Петербуржец подал в суд на «Вконтакте», требуя удалить свою страницу
Беглов пригрозил закрыть ТЦ Санкт-Петербурга, не соблюдающие меры безопасности
Жители дома на Большой Конюшенной частично остались без газа