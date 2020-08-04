Движение в тоннеле под Литейным мостом ограничат почти на месяц

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:12:37+03:00

В тоннеле под Литейным мостом будут менять асфальт. Фото: Яндекс.Карты

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Еще одним «узким» место станет больше на петербургских дорогах. Из-за дорожных работ почти на месяц будет ограничен проезд под Литейным мостом. Работы начнутся уже 4 августа и затянутся до конца лета.

- В связи с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части правобережного тоннеля у Литейного моста, будут введены поэтапные ограничения движения от Арсенальной до Пироговской набережных в обе стороны, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Учитывая всегда оживленное движение на этом участке, пробок избежать не получится. Автомобилистам советуют объезжать проблемное место и, судя по всему, чем дальше, тем лучше.

Ограничения будут действовать по 31 августа 2020 года.

Но и это еще не все, как говорят в телемагазине. С 4 по 30 августа в связи с реконструкцией канализации закрывается движение транспорта по улице Даля от набережной Карповки до улицы Профессора Попова.

ИСТОЧНИК KP.RU