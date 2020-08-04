2020-08-04T12:38:55+03:00
Общество

Петербургские мужчины больше всех страдают от приставаний женщин

Горожане лидируют в общероссийском опросе о харрасменте
Петр КИБЕР
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Петербургские мужчины чаще других в России страдают от приставаний женщин.Петербургские мужчины чаще других в России страдают от приставаний женщин.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Редкий мужчина признается, что пострадал от домогательств женщины. Тем более на работе. Тем не менее, проблема харрасмента существует. А по последним проведенным в России опросам оказалось, что именно петербургский сильный пол более всего страдает от посягательств пола слабого.

- По данным федерального соцопроса, проведенного в июле 2020 года, чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин в Санкт-Петербурге, Москве и в Краснодаре, - сообщает пресс-служба независимого исследовательского агентства Zoom Market.

Специалисты опросили 2400 мужчин в 20 городах России. Их спрашивали был ли в жизни факт харрасмента и где это происходило.

Так, чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин на работе (48%), в барах/ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%).

Самой пострадавшей оказалась группа 25-35 лет (71%). 19% приходится на молодежь от 18 до 24 лет. Возрастные мужчины - в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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