2020-08-04T13:01:40+03:00
Общество

Маломерным судам могут запретить плавать по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Так Смольный пытается бороться с нелегальными перевозчиками
Лилия КОЗЛОВА
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Смольный хочет ограничить движение маломерных судов по центру ПетербургаСмольный хочет ограничить движение маломерных судов по центру ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге могут запретить плавать по рекам и каналам маломерным судам. Как стало известно во вторник, 4 августа 2020 года, власти города собираются рассмотреть новый закон, который будет ограничивать нелегальных перевозчиков, устраивающих прогулки по водным «артериям» города.

- Как следует из проекта поправок к правилам пользования водными объектами Петербурга, опубликованного накануне, речь идет о маломерных судах, которые не подлежат госрегистрации, массой до 200 килограммов и с двигателями мощностью до 8 киловатт, - пишет «Мойка78».

Отмечается, что запрет будет распространяться на шесть рек Петербурга – Мойка, Фонтанка, Зимняя канавка, Кронверский пролив, Крюков канал и канал Грибоедова.

Как уточняется в постановлении Смольного, передвигаться по центру Северной столицы на маломерных судах можно будет только в дни проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, согласованных с городскими властями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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