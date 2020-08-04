Маломерным судам могут запретить плавать по рекам и каналам Санкт-Петербурга

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:01:40+03:00

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В Санкт-Петербурге могут запретить плавать по рекам и каналам маломерным судам. Как стало известно во вторник, 4 августа 2020 года, власти города собираются рассмотреть новый закон, который будет ограничивать нелегальных перевозчиков, устраивающих прогулки по водным «артериям» города.

- Как следует из проекта поправок к правилам пользования водными объектами Петербурга, опубликованного накануне, речь идет о маломерных судах, которые не подлежат госрегистрации, массой до 200 килограммов и с двигателями мощностью до 8 киловатт, - пишет «Мойка78».

Отмечается, что запрет будет распространяться на шесть рек Петербурга – Мойка, Фонтанка, Зимняя канавка, Кронверский пролив, Крюков канал и канал Грибоедова.

Как уточняется в постановлении Смольного, передвигаться по центру Северной столицы на маломерных судах можно будет только в дни проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, согласованных с городскими властями.

ИСТОЧНИК KP.RU