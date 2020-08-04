2020-08-04T13:12:26+03:00
Происшествия

Мужчина зарыл в землю сына, получившего удар током

Случайные свидетели происшествия вызвали полицейских
Петр КИБЕР
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В Ленобласти погиб молодой мужчина, получивший удар током.В Ленобласти погиб молодой мужчина, получивший удар током.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Всеволожского района разбираются в странной истории, произошедшей в садоводстве «Хрустальное». Здесь рабочий закопал в землю своего сына, получившего удар электрическим током.

- Вечером 3 августа отец с 20-летним сыном красили трансформаторную будку. Неожиданно младшего мужчину ударило током, - пишут «Невские новости».

По информации издания, когда на место примчалась скорая помощь, пострадавший уже был мертв. При этом местные жители параллельно вызвали полицейских, которым сообщили, что неизвестный закапывает человека в землю.

Приехавшие на вызов стражи порядка обнаружили, что отец зарыл тело сына по плечи. Зачем он так сделал - осталось неизвестным, однако спасти жизнь молодому человеку это не помогло.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Они же проверяют, кто и как организовал работы по покраске трансформаторной будки. Виновным может грозить тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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