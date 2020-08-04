Пять новых направлений открылись в Пулково

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:36:19+03:00

Самолеты из Санкт-Петербурга начнут летать в Горно-Алтайск, Йошкар-Ола, Нальчик, Новокузнецк и Ульяновск

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В аэропорту Пулково появились пять новых региональных направлений. Так, с лета 2020 года самолеты из Санкт-Петербурга начали летать в Горно-Алтайск, Йошкар-Ола, Нальчик, Новокузнецк и Ульяновск.

- С 4 августа запустились рейсы в Ульяновск. Самолеты компании "Победа" будут летать трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям, - рассказали в Пулково.

С июля авиакомпания Nordwind дважды в неделю начала выполнять рейсы в Горно-Алтайск и Новокузнецк, авиакомпания «Победа» запустила рейсы в Нальчик с частотой три раза в неделю.

Компания "Руслайн" продолжила осуществлять рейсы в Йошкар-Олу, открытые в начале 2020 года. Полеты выполняются дважды в неделю.

Также увеличилась частота рейсов в Воронеж, Геленджик, Нижний Новгород, Сочи и другие города.

Напомним, что в июле в аэропорту Пулково полностью восстановлен пассажиропоток на региональных направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU