2020-08-04T13:59:28+03:00
Общество

КГИОП пообещал сохранить историческую брусчатку на проспекте Римского-Корсакова

Булыжное мощение будет отреставрировано и создана гидроизоляция
Лилия КОЗЛОВА
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КГИОП принял решение о сохранении булыжного мощения во дворе дома на проспекте Римского-Корсакова / Фото: КГИОПКГИОП принял решение о сохранении булыжного мощения во дворе дома на проспекте Римского-Корсакова / Фото: КГИОП
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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры в Санкт-Петербурге во вторник, 4 августа 2020 года, рассказал об итогах совещания по вопросу сохранения исторической брусчатки во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова. Предметом охраны булыжное мощение не является, однако часть его будет сохранена.

- Булыжное мощение в том виде, в каком оно существует в настоящее время, пропускает воду, что приводит к подтоплению и намоканию подвалов и фундаментов здания. Таким образом, сохранение мощения без «перекладки» и устройства гидроизоляции невозможно, - рассказали в КГИОП.

Специалисты приняли решение бережно демонтировать камень, промаркировать для последующей укладки подстилающего защитного слоя и выполнения гидроизоляции во избежание подтоплений.

В ходе проведения исследовательских работ на территории объекта обнаружены два участка исторического мощения, один из которых относится ко второй половине XIX века, второй – к 1930-м годам, что подтверждено ФГБУН «Институт истории материальной культуры РАН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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